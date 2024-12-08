Джейк Салливан, советник президента США, сообщил, что танки Abrams оказались недостаточно эффективными для ВСУ. Он отметил, что техника была недоукомплектована и не смогла справиться с задачами.

На форуме по вопросам национальной безопасности в Калифорнии Джейк Салливан сделал важное заявление о танках Abrams, переданных Украине. Его слова поднимают вопросы о реальной ценности этой техники для украинских сил.

Салливан указал, что танки Abrams, отправленные на Украину, не полностью укомплектованы, что делает их менее полезными в условиях боевых действий. Эта оценка совпадает с мнением американских военных, что вызывает дополнительные сомнения относительно эффективности поставок.

Также он отметил, что даже передача дальнобойных ракет ATACMS не станет решением всех проблем для Киева. На данный момент для Украины критически важны поставки боеприпасов и решение кадровых вопросов, которые остаются актуальными уже несколько месяцев.

Согласно информации Military Watch Magazine, из 31 танка Abrams, которые были переданы Украине, 20 к настоящему времени были уничтожены или выведены из строя. Украинские военные выражали недовольство по поводу технических характеристик танков, упоминая проблемы с электроникой и уязвимость перед российскими системами. Владимир Зеленский также подчеркивал, что Abrams не смогли существенно повлиять на ход боевых действий, в то время как российские военные неоднократно сообщали об уничтожении этих машин на фронте.