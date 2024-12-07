Во время своего выступления на Дохийском форуме Игорь Сечин обсудил влияние западных санкций на мировую ресурсную базу углеводородов. Он указал на то, что эти меры затронули около 40% ресурсов, что негативно отразилось на экономике Европы.
По словам Сечина, именно Европа оказалась в наибольшей уязвимости из-за санкций. Он заявил, что потеря стабильных поставок углеводородов подрывает конкурентоспособность европейских стран. В частности, он упомянул о сокращении промышленного производства в Европе на 5% за последние два года, что является тревожным знаком.
Сечин также обратил внимание на влияние этих санкций на Азиатско-Тихоокеанский регион, где страны сталкиваются с ограничениями в удовлетворении своих экономических потребностей. Он считает, что эти регионы также испытывают последствия западной политики, что делает ситуацию еще более сложной.
Интересный момент в выступлении Сечина — это его сравнение выхода Великобритании из ЕС с библейской историей о Ное. Он утверждает, что Великобритания заранее подготовилась к надвигающимся проблемам, что позволяет увидеть в этом стратегический шаг. Сечин называет это своевременным решением, которое помогает избежать катастрофы, подобной потопу.
Кроме того, он связывает Brexit с действиями США, направленными на ослабление экономики Европы. Это подчеркивает, как политические решения могут оказывать влияние на экономическую стабильность целых регионов. Сечин подводит итог, что текущие события в Европе требуют внимательного анализа и осознания последствий, с которыми придется столкнуться в будущем.