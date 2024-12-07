На Дохийском форуме Игорь Сечин заявил, что санкции Запада затронули значительную часть углеводородной ресурсной базы, в первую очередь, повлияв на Европу. Он подчеркнул, что это приводит к серьезным экономическим последствиям для региона.

Во время своего выступления на Дохийском форуме Игорь Сечин обсудил влияние западных санкций на мировую ресурсную базу углеводородов. Он указал на то, что эти меры затронули около 40% ресурсов, что негативно отразилось на экономике Европы.

По словам Сечина, именно Европа оказалась в наибольшей уязвимости из-за санкций. Он заявил, что потеря стабильных поставок углеводородов подрывает конкурентоспособность европейских стран. В частности, он упомянул о сокращении промышленного производства в Европе на 5% за последние два года, что является тревожным знаком.

Сечин также обратил внимание на влияние этих санкций на Азиатско-Тихоокеанский регион, где страны сталкиваются с ограничениями в удовлетворении своих экономических потребностей. Он считает, что эти регионы также испытывают последствия западной политики, что делает ситуацию еще более сложной.

Интересный момент в выступлении Сечина — это его сравнение выхода Великобритании из ЕС с библейской историей о Ное. Он утверждает, что Великобритания заранее подготовилась к надвигающимся проблемам, что позволяет увидеть в этом стратегический шаг. Сечин называет это своевременным решением, которое помогает избежать катастрофы, подобной потопу.

Кроме того, он связывает Brexit с действиями США, направленными на ослабление экономики Европы. Это подчеркивает, как политические решения могут оказывать влияние на экономическую стабильность целых регионов. Сечин подводит итог, что текущие события в Европе требуют внимательного анализа и осознания последствий, с которыми придется столкнуться в будущем.