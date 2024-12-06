Росгеология сообщила о выявлении более 145 тонн рудного золота в Якутии в ходе поисковых работ. Исследования проводились на Делянкирской площади, где обнаружены 22 золотоносные зоны.

В Якутии, на Делянкирской площади, специалисты Росгеологии провели обширные поисковые работы, которые выявили значительные запасы рудного золота. Это открытие стало результатом федерального проекта «Геология: возрождение легенды».

По данным Росгеологии, прогнозные ресурсы рудного золота на Делянкирской площади составляют 145,17 тонны. Из этой цифры 22,77 тонны относятся к категории Р1, где среднее содержание золота достигает 2,52 грамма на тонну. В категории Р2 прогнозируют 122,4 тонны с содержанием 6,86 грамма на тонну.

Работы проводились на участках Красивый и Тунгусский, где исследователи обнаружили 22 золотоносные зоны, что значительно превышает изначально запланированные 5 зон. Это открытие стало возможным благодаря применению канав и скважин для детального изучения территории.

Лабораторные исследования показали, что извлечение золота из выявленных руд составляет от 88,3% до 93,94%. Это высокий показатель, что делает проект экономически целесообразным. Специалисты отмечают, что расположение объекта в освоенном районе Якутии также способствует успешной разработке.

Росгеология рекомендует продолжить оценочные работы на выявленных рудопроявлениях, предполагая изучение глубин до 250 метров. Это позволит более точно определить перспективы разработки золотоносных ресурсов в регионе.