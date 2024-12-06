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Илон Маск: только 1% государственных служащих США работают в офисах
Илон Маск раскритиковал эффективность американского госаппарата, заявив, что лишь 1% чиновников приходит на работу. Это заявление вызывает вопросы о будущем государственного управления в США.

Илон Маск, назначенный на пост соруководителя нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE), резко раскритиковал существующую систему. В своем посте в соцсети Х он сообщил, что только 1% федеральных служащих фактически выполняет свои обязанности в офисе. По его словам, если исключить охранников и обслуживающий персонал, то реальная численность работающих чиновников становится поразительно низкой.

Эти цифры противоречат данным New York Post, согласно которым 6% госслужащих приходят на работу регулярно. Это заметное изменение по сравнению с допандемийными показателями, когда лишь 3% работали удаленно. Маск, который вступит в должность 20 января, заявил о намерении сократить федеральные расходы на $2 трлн. Он также подчеркнул, что количество сотрудников должно соответствовать реальным требованиям надзорных органов.

Маск считает, что сокращение должно быть пропорционально количеству отмененных правил. Он также упомянул о необходимости поддержки уволенных сотрудников в процессе поиска новой работы. Это заявление вызывает интерес и беспокойство относительно будущего государственного управления в стране.

#илон маск #doge #эффективность #бюрократия #государственное управление
Источник: rbc.ru
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