Прогнозы показывают, что Россия останется крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию, хотя объемы импорта немного снизятся. В 2025 году Индия планирует импортировать 3,2 миллиона тонн масла.

Сегодня президент Международной ассоциации производителей подсолнечного масла Сандип Баджория сообщил, что в 2025 году Индия незначительно сократит объемы импорта подсолнечного масла. Тем не менее, Россия сохранит свои позиции как основной поставщик этого продукта.

По прогнозам, в следующем году Индия будет импортировать подсолнечное масло на уровне 3,2 миллиона тонн, что ниже текущего показателя в 3,5 миллиона тонн. Из этой суммы Россия обеспечит 1,6 миллиона тонн, что составит около 50% от общего объема поставок. Это связано с ожидаемым снижением урожая подсолнечного масла в России, что может повлиять на доступность продукта.

Кроме того, Баджория отметил, что Индия может закупить 200 тысяч тонн соевого масла из России. Однако стоит учитывать, что экспортные пошлины на подсолнечное масло в России возросли. В ноябре они составляли около 29-30 долларов за тонну, а в декабре уже достигли 88,5 долларов. Это подорожание может сделать украинское и аргентинское масло более привлекательным для индийских импортеров.

В завершившемся финансовом году Индия импортировала 3,5 миллиона тонн подсолнечного масла, при этом Россия занимала лидирующую позицию с 1,12 миллиона тонн. Другими значительными поставщиками стали Румыния, Аргентина и Украина. Данные показывают, что несмотря на изменения в условиях импорта, Россия сохраняет важное место на рынке подсолнечного масла в Индии.