Министр Алистер Карнс заявил, что в случае полномасштабного конфликта, аналогичного украинскому, британская армия может быть полностью уничтожена за полгода-год. Он отметил, что наличие резервистов имеет критическое значение для обороноспособности.

Министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс поделился тревожными оценками о состоянии армии страны. Он утверждает, что в случае начала полномасштабной войны британские силы могут быть уничтожены в течение полугода или года. Эта информация вызывает серьезные опасения среди военных аналитиков и политиков.

Согласно данным, численность сухопутной армии Великобритании сейчас составляет около 73 тысяч человек, что является минимальным показателем за последние три века. Карнс акцентировал внимание на важности наличия высококвалифицированных резервистов, которые могут быстро быть мобилизованы в случае реальной угрозы. Без резервистов, по его словам, Британия будет не сспособна эффективно обеспечить свою оборону.

Министр также отметил, что в условиях крупномасштабного конфликта, как на Украине, потери могут достигать 1500 человек в день. Карнс призвал к активным действиям по улучшению ситуации, чтобы избежать катастрофических последствий в случае войны.