Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в бюджет на 2025 год заложен более крепкий курс рубля. Он надеется на возвращение курса к прогнозируемым значениям в 96-97 рублей за доллар.

В интервью РБК министр финансов России Антон Силуанов поделился ожиданиями по поводу курса рубля. Он отметил, что в федеральный бюджет на 2025 год заложен курс доллара на уровне 96,5 рубля, что ниже текущих значений. На 5 декабря 2024 года официальный курс доллара составил 104,24 рубля, а в конце ноября он достигал 109,6 рубля. Эти колебания происходят на фоне введенных США санкций против ряда российских финансовых учреждений, что сильно повлияло на валютный рынок.

Силуанов указал на важность внешних факторов, влияющих на курс, включая санкции и экономические условия. Он подчеркнул, что бюджетные обязательства будут выполнены, но уровень сбалансированности бюджета остается под вопросом. При ослаблении рубля бюджет получает дополнительные доходы от нефтегазового сектора, поскольку налоги на добычу ресурсов зависят от обменного курса. Однако это также ведет к росту инфляции, что увеличивает расходы на обслуживание госдолга и социальные программы.

На фоне нестабильности курса рубля, правительство и Центральный банк России работают над контролем инфляции. Силуанов заверил, что они синхронизируют бюджетную и денежно-кредитную политику для достижения стабильности. Важным шагом станет переход к первичному структурному балансу, который предполагает, что расходы будут равны нефтегазовым доходам бюджета. Это означает, что впервые с 2019 года бюджет будет структурно сбалансирован.

Силуанов выразил надежду, что рынок успокоится, и курс вернется к более предсказуемым значениям. Однако любые прогнозы остаются под угрозой из-за возможных новых санкций и изменений в мировой экономике. Важно следить за развитием событий, так как они могут существенно повлиять на финансовую стабильность страны.

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