Ожидается, что первый складной iPhone от Apple выйдет во второй половине 2026 года и станет катализатором роста на 30% для всего рынка. Конкуренты, такие как Samsung и Google, не смогли достичь значительного успеха в этом сегменте.

Складные смартфоны становятся все более популярными, но рынок сталкивается с трудностями. Несмотря на попытки таких компаний, как Samsung и Google, вывести эту технологию на новый уровень, успех остается под вопросом. Однако аналитики предполагают, что выход Apple на этот рынок может изменить ситуацию. Ожидается, что первый складной iPhone появится во второй половине 2026 года, и это событие может привести к росту рынка на 30% в первый год.

По словам известного аналитика Россa Янга, Apple обладает доминирующей позицией на рынке флагманских смартфонов, что может оказать значительное влияние на весь сегмент. В отличие от существующих моделей, которые не достигли массового спроса из-за высокой цены, устройство от Apple обещает предложить новые решения и инновации. Конкуренты, несмотря на свои усилия, не смогли создать достаточно привлекательные продукты, чтобы привлечь широкую аудиторию.

Слухи о складном iPhone ходят уже несколько лет. Apple, по всей видимости, ждет, когда технология станет более зрелой, особенно в отношении шарнирного механизма, который играет ключевую роль в успехе устройства. Учитывая опыт компании с MacBook, можно ожидать, что она применит аналогичные подходы к своему новому смартфону.

Размер складного iPhone может варьироваться от 7,9 до 8,3 дюймов, а также возможно появление нескольких моделей, аналогичных линейке Galaxy Z от Samsung. Такой подход позволит Apple привлечь внимание разных категорий пользователей. Интересно, как именно компания реализует свои идеи и какие инновации она предложит, чтобы выделиться на фоне конкурентов.