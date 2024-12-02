Ростех и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о разработке аэростатной техники. В рамках проекта планируют создать свободный аэростат с автоматизированной системой пневмобалансировки.

Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, входящее в состав Ростеха, совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана займется разработкой аэростатной техники. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор ДКБА Михаил Калинин и ректор университета Михаил Гордин. Основная цель — создание свободного аэростата, который сможет находиться в воздухе продолжительное время.

Ключевым элементом проекта станет автоматизированная система пневмобалансировки. Эта система будет поддерживать необходимое давление в баллонетах, что позволит аэростату сохранять свою форму в различных условиях полета. Такой подход обеспечит длительность работы летательного аппарата.

Также в планах разработка удерживающего устройства для привязного аэростата и системы электропитания. Объем нового аэростата может достигать 5000 кубометров, что создаст дополнительные возможности для его применения.

Аэростаты имеют ряд преимуществ: они дешевле в производстве, просты в эксплуатации и могут работать на различных высотах в зависимости от поставленных задач. В МГТУ проектом займется Молодежный инженерный центр, который уже имеет опыт в создании аэростатических систем. В 2023 году они запустили крупнейший в России беспилотный дирижабль, который смог находиться в воздухе более 10 часов.