Китайский экономический альянс представил отчет о будущем eVTOL и дронов. Ожидается, что к 2030 году эти технологии кардинально изменят логистику и городской транспорт.

На первом ежегодном собрании Глобального экономического форума на малых высотах китайские эксперты обсудили будущее беспилотных летательных аппаратов и их влияние на экономику. Отчет, представленный Китайским экономическим альянсом, выделил ключевые направления развития технологий в этой области.

В отчете подчеркивается, что дроны станут важным инструментом в различных сферах, включая логистику, сельское хозяйство и городское управление. Ожидается, что их использование поможет повысить эффективность в экстренных ситуациях и в инспекциях инфраструктуры. Технологический прогресс, в частности, в области искусственного интеллекта и облачных технологий, позволит внедрить беспилотное управление для eVTOL, что значительно упростит эксплуатацию этих аппаратов.

К 2026-2027 годам эксперты прогнозируют завершение создания инфраструктуры для воздушного движения в крупных городах. Это приведет к коммерциализации eVTOL, что сделает их доступными для широкой публики. Рыночная стоимость этих аппаратов, которая сейчас составляет десятки миллионов юаней, должна снизиться до 2-3 миллионов (29-43 млн руб.) к 2030 году, что позволит запустить около 100 000 eVTOL для использования в качестве воздушных такси.

Ло Цзюнь, исполнительный директор альянса, отметил, что для полноценного развития экономики беспилотных eVTOL, летающих на малых высотах, потребуется еще два-три года. Он считает, что данная модель станет важной частью транспортной системы Китая, создавая новые возможности для развивающихся стран. Прогнозируется, что рынок маловысотных беспилотных eVTOL достигнет объема в 30 триллионов юаней (433 347 000 000 руб.), при этом непосредственно индустрия летающих дронов займет значительную долю этого рынка, превысив один триллион юаней. На следующем этапе ожидается распространение аналогичной транспортной модели в других развивающихся странах, что создаст новые возможности для международного сотрудничества и технологического обмена.