Компания Activision объявила, что Call of Duty: Black Ops 6 стала самой крупной игрой в истории франшизы. Это связано с рекордами по количеству игроков, времени, проведенному в игре, и числу матчей.

Activision и студия Treyarch сообщили о значительных успехах Call of Duty: Black Ops 6, которая, по их словам, стала самой масштабной частью франшизы. Хотя конкретные цифры по количеству игроков и часам игры не были обнародованы, очевидно, что интерес к игре колоссален.

Первоначальные результаты показывают, что Black Ops 6 установила новые рекорды интернет-трафика в Великобритании. В первую неделю после релиза игра привлекла множество пользователей, что способствовало увеличению расходов на видеоигры в США на 10%. Это примечательный факт, учитывая, что Black Ops 6 впервые вышла на платформе Game Pass, что могло значительно повлиять на ее популярность.

Игроки активно исследуют новые возможности, которые предоставляет игра, и это видно по увеличению числа матчей. Несмотря на отсутствие подробной статистики, разработчики уверены, что цифры будут впечатляющими. Такой старт игры не удивляет, учитывая высокие ожидания от предыдущих частей серии и постоянный интерес к франшизе.



