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Министерство юстиции США завершило судебные слушания по делу о монополии Google
Речь идет о монополии в рекламных технологиях. Судья Бринкема рассматривает аргументы сторон и готовится вынести решение.

Недавно завершился один из самых быстрых судебных процессов в истории, касающийся обвинений в монополии Google на рекламные технологии. Судья окружного суда США Леони Бринкема заслушала заключительные доводы, которые могут оказать значительное влияние на будущее компании.

Юрист Министерства юстиции Аарон Тейтельбаум в своем выступлении заявил, что Google «фальсифицировал» аукционы рекламы, якобы контролируя «множественные части» сервисов, необходимых для размещения рекламы в Интернете. Он утверждал, что это создает неравные условия для конкурентов, и привел в пример ситуацию, когда новостные организации фактически становятся заложниками рекламной платформы Google. «Google — один, два, три раза монополист», — сказал Тейтельбаум, подчеркнув при этом, что «именно эти рынки делают возможным свободный и открытый Интернет».а В качестве доказательства он сослался на опыт News Corp., которая в 2017 году могла потерять миллионы долларов, если бы решила отказаться от использования рекламных услуг Google.

Судья Бринкема проявила активность в ходе разбирательства, неоднократно подчеркивая необходимость избегать избыточных повторений. Она задавала вопросы, касающиеся возможных альтернатив Google, на что Тейтельбаум ответил, что новые продукты не смогли выйти на рынок из-за доминирования компании. Это утверждение вызвало вопросы о том, действительно ли Google конкурирует по существу.

Директор по юридическому анализу Палаты прогресса Видуша Дьялла указала на недостаток свидетельств со стороны рекламодателей, что может ослабить позицию Министерства юстиции. Судья также отметила, что отсутствие прямых показаний от рекламодателей ставит под сомнение аргументы обвинения. Вопросы Бринкема о том, не являются ли рекламодатели клиентами, подчеркивают важность их мнения в этом деле.

Защита Google, представленная юристом Карен Данн, утверждала, что Министерство юстиции не представило убедительных доказательств для подтверждения своих обвинений. Она указала на то, что отсутствие свидетельств о качестве альтернативных продуктов ставит под сомнение аргументы о монополии. Судья Бринкема, похоже, не склонялась ни к одной из сторон, что делает исход дела непредсказуемым.

Ожидается, что решение будет принято в ближайшие месяцы. Некоторые эксперты предполагают, что успех Министерства юстиции США в других делах не повлияет на это решение. Однако важно отметить, что если судья удовлетворит требования об отделении рекламного бизнеса Google, это может оказать значительное влияние на финансовые показатели компании. В прошлом году подразделение рекламных технологий принесло Alphabet, материнской компании Google, 31 миллиард долларов, что составляет значительную долю общего дохода.

Министерство юстиции требует от суда приказа о продаже Google Ad Manager, который, по их мнению, создает непрозрачные условия на рынке и позволяет компании устанавливать монопольные цены за рекламу. Судья Бринкема планирует использовать заключительные аргументы для ответа на оставшиеся вопросы, и эксперты отмечают, что она быстро разобралась в сложных технических аспектах дела. В ходе разбирательства судья проявила скептицизм как к аргументам Министерства юстиции США, так и к защите Google, что делает ситуацию еще более интригующей.

#google #суд #реклама #монополия
Источник: nytimes.com
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