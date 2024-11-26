Разработчик игр IO Interactive принял решение разорвать отношения с Конором Макгрегором после его признания виновным в суде. Все материалы, связанные с бойцом, удалят из игры Hitman.

Разработчик игр IO Interactive объявил о прекращении сотрудничества с Конором Макгрегором после решения Высокого суда Ирландии. Суд признал бойца виновным в нападении на женщину, что повлияло на дальнейшие планы компании. В результате компания объявила о прекращении сотрудничества с бойцом, который должен был стать частью новой миссии в игре Hitman под названием The Disruptor.

Макгрегор, известный своими яркими выходками в октагоне, ранее подписал контракт с IO Interactive, который включал использование его голоса и внешности в качестве игрового персонажа. В рамках этого сотрудничества игроки могли выполнить специальные задания, связанные с его образом. Однако после вынесения решения суда все эти планы рухнули.

В своем заявлении на платформе X IO Interactive подчеркнула, что не может игнорировать последствия судебного вердикта. Компания начала процесс удаления всего контента, связанного с Макгрегором, из своих магазинов и самой игры. Пользователи, которые уже приобрели DLC с участием бойца, пока могут продолжать использовать его, но дальнейшая доступность контента остается под вопросом.

Ситуация осложняется тем, что Макгрегор заявил о намерении обжаловать решение суда, что может привести к дополнительным правовым последствиям. На данный момент ему предписали выплатить более 248 тысяч евро в качестве компенсации. Игроки Hitman теперь наблюдают за развитием событий с интересом и тревогой, не зная, как именно изменится игра в свете последних новостей.

Скандал вокруг Макгрегора стал настоящим испытанием для IO Interactive, и его последствия могут затронуть не только репутацию бойца, но и будущее серии Hitman.