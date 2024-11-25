Владельцы дополнения Diablo IV: Vessel of Hatred смогут наслаждаться эксклюзивным контентом в грядущих сезонах.

Blizzard Entertainment объявила, что владельцы дополнения Diablo IV: Vessel of Hatred получат доступ к уникальному контенту в течение всего 6-го сезона. Род Фергюссон, менеджер франшизы, подтвердил, что команда разработчиков намерена поддерживать интерес игроков, добавляя новые функции и возможности. Это решение стало логичным шагом, учитывая, что начало сезона создает новую отправную точку для геймеров.

С запуском Vessel of Hatred игроки уже могут наслаждаться эксклюзивными рунными словами, которые придадут их персонажам дополнительные силы. И с каждым новым сезоном разработчики планируют расширять этот контент, делая его еще более ценным для владельцев дополнения. Фергюссон подчеркнул, что это не просто временное событие, а долгосрочная стратегия, направленная на поддержание интереса к игре.

Кроме того, в Diablo IV стартовала бесплатная пробная версия, позволяющая новым игрокам опробовать основные функции игры до 25-го уровня. Это решение создает стимул для возвращения старых игроков и привлечения новых, которые могут быть не в курсе последних обновлений. Фергюссон отметил, что команда хочет облегчить процесс возвращения в игру, устраняя необходимость тратить много времени на подготовку.

Среди ожидаемых изменений — новая функция Armory, совершенно новые способности Ведьмака и многое другое.