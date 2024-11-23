NASA объявило о выделении 11,5 миллионов долларов для разработки нового поколения коммерческих самолетов с низким уровнем выбросов. Эти усилия направлены на создание более эффективных и экологически чистых решений в авиационной отрасли.

Стало известно, что NASA выделило 11,5 миллионов долларов на исследования в области новых самолетов. В рамках инициативы Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050 агентство заказало пять проектных исследований, которые помогут создать более эффективные и экологически чистые воздушные суда. Участниками этой программы стали такие организации, как Aurora Flight Sciences, Electra, Технологический институт Джорджии, JetZero и Pratt & Whitney.

Каждая из этих компаний предложит свои уникальные идеи и технологии. Например, Aurora Flight Sciences сосредоточится на альтернативных источниках топлива и аэродинамических решениях, которые могут значительно улучшить эффективность полетов. Electra, в свою очередь, исследует электрическую тягу и формы крыльев, которые помогут снизить уровень выбросов и шум.

Технологический институт Джорджии намерен изучить устойчивые технологии, включая новые двигательные установки. JetZero предложит концепцию использования криогенного жидкого водорода, что может стать настоящим прорывом в борьбе с парниковыми газами. Pratt & Whitney планирует улучшить тепловую и пропульсивную эффективность своих двигателей, что также снизит потребление топлива.

Боб Пирс, заместитель администратора NASA, подчеркнул важность таких инициатив для повышения технологической конкурентоспособности США в авиационной сфере. Он отметил, что сотрудничество между частным сектором, академическими кругами и исследовательскими агентствами позволит создать инновационные решения, которые могут изменить облик авиации в ближайшие десятилетия.

Концепции, разработанные в рамках AACES, могут быть внедрены в эксплуатацию в течение следующих 25 лет.