Илон Маск удивил игровое сообщество, установив рекорд в Diablo 4, пройдя подземелье "The Pit of Artificers" за 1 минуту и 52 секунды. Однако его достижение вызвало споры, так как некоторые утверждают, что он мог воспользоваться ошибками игры.

Илон Маск, известный своими амбициозными проектами, вновь привлек к себе внимание, на этот раз в мире видеоигр. Он установил новый рекорд в Diablo 4, пройдя сложное подземелье "The Pit of Artificers" за 1 минуту и 52 секунды, что на семь секунд быстрее предыдущего результата. Это достижение стало настоящим событием для многих геймеров, но не обошлось без обсуждений.

Маск использовал новый класс "Spiritborn", который появился в обновлении "Vessel of Hatred". Этот класс получил значительные улучшения, особенно в области урона ядом. Однако критики указывают на то, что возможные ошибки в игре могли сыграть не последнюю роль в его успехе. Одним из известных эксплойтов является возможность преобразовывать очки здоровья в урон, что приводит к колоссальным показателям урона. Маск, отключив отображение урона во время своего рекорда, только подлил масла в огонь споров.

Реакция пользователей на платформе X (бывший Twitter) разделилась. Некоторые восхищаются его навыками и удивляются, как он находит время для игр среди множества дел. Другие же обвиняют его в нечестной игре. На Reddit мнения колеблются от уважения до шуток и скепсиса. Маск, похоже, вновь стал объектом обсуждений, и его рекорд в Diablo 4 продолжает вызывать бурные дебаты среди игрового сообщества.