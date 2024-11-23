Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер подтвердил намерение компании закрыть заводы в Германии, что может привести к забастовке. Профсоюз требует от руководства найти компромисс по зарплатам и сохранить рабочие места.

Генеральный директор Volkswagen, Томас Шефер, заявил о возможном закрытии заводов и сокращении расходов на 4 миллиарда евро. Это заявление вызвало бурю недовольства среди профсоюзов, которые уже пригрозили забастовкой в декабре. Работники требуют от компании конструктивных решений в переговорах о зарплатах и производственных мощностях, чтобы избежать увольнений.

Шефер подчеркнул, что Volkswagen не может позволить себе откладывать решение проблем. Он отметил, что любое эффективное решение должно включать сокращение избыточных мощностей и затрат. По его словам, реструктуризация должна завершиться в течение трех-четырех лет, иначе компания рискует отстать от конкурентов. Шефер также сообщил, что большинство увольнений произойдет через естественный отбор и досрочный выход на пенсию, но этого недостаточно для достижения необходимых целей.

Компания также попросила сотрудников основного подразделения VW AG согласиться на сокращение зарплат на 10%. Шефер отметил, что Volkswagen сталкивается с растущими затратами на рабочую силу, которые в два раза выше, чем у конкурентов в Восточной и Южной Европе. Несмотря на то что компания смогла увеличить прибыль на 7,5 миллиарда евро благодаря мерам по экономии, ей необходимо сэкономить еще 4 миллиарда евро.

Шефер выразил сомнения в том, что Volkswagen сможет избежать закрытия заводов в Германии. Эти меры затронут не только автомобильные заводы, но и предприятия по производству запчастей. Ситуация усугубляется отсутствием надежды на восстановление спроса на электромобили в Европе, что ставит под угрозу будущее компании.