В Индийском океане обнаружена гравитационная аномалия, где уровень моря на 106 метров ниже, чем в окружающих районах. Исследования показывают, что эта дыра образовалась в результате гибели древнего океана Тетис.

В Индийском океане находится уникальная гравитационная аномалия, известная как "гравитационная дыра", которая представляет собой область с пониженным гравитационным притяжением. Эта аномалия была обнаружена еще в 1948 году, но ее происхождение оставалось загадкой на протяжении многих лет. В 2023 году исследователи наконец смогли предложить объяснение, основанное на моделировании тектонических процессов за последние 140 миллионов лет.

Гравитационная дыра охватывает площадь около 3,1 миллиона квадратных километров и расположена на расстоянии 1200 километров к юго-западу от Индии. Уровень моря в этом районе на 106 метров ниже, чем в других частях океана, что привлекает внимание ученых. Модели, использованные в исследовании, показали, что эта аномалия возникла в результате исчезновения древнего океана Тетис, который существовал между континентами Лавразия и Гондвана.

Когда Тетис начал исчезать около 180 миллионов лет назад, земная кора, на котором он располагался, соскользнула под Евразийскую плиту. Это привело к тому, что фрагменты коры погрузились в мантию Земли. Около 20 миллионов лет назад эти фрагменты достигли нижних слоев мантии, вытеснив более плотный материал из "Африканского пузыря" — огромного скопления магмы, находящегося под Африкой. Этот процесс привел к образованию шлейфов магмы низкой плотности, которые заменили более плотные материалы и, как следствие, уменьшили массу региона.

На данный момент ученые все еще ищут доказательства своих моделей, используя данные о землетрясениях, которые могли бы подтвердить существование низкоплотных плюмов – горячих потоков мантии – под данной областью. Параллельно с этим аналогичные исследования проводятся и на Марсе, где также были обнаружены необычные образования под поверхностью планеты.