Realme готовит к запуску свой новый смартфон GT Neo7, который выйдет на следующей неделе. Устройство выделяется мощной батареей и современными техническими решениями.

Realme анонсировала скорый выход своего нового смартфона GT Neo7, который появится на прилавках уже на следующей неделе. Сюй Ци, директор по маркетингу компании, подтвердил эту информацию, но оставил некоторые детали в секрете.

Согласно слухам, GT Neo7 будет оснащен аккумулятором на 7000 мАч. Это превышает емкость большинства современных смартфонов. Двухдневный срок службы батареи кажется вполне достижимым.

При этом толщина устройства составит всего 8,5 мм. Ожидается, что смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version.

Кроме того, GT Neo7 поддержит быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт. Это позволит быстро восстановить заряд батареи. Плоский экран с разрешением 1,5K обещает яркие цвета и четкие детали.