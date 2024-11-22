WhatsApp представил новую функцию, позволяющую транскрибировать голосовые сообщения в текст. Эта возможность поможет тем, кто предпочитает читать сообщения, а не слушать их.

WhatsApp анонсировал запуск функции, которая позволяет пользователям транскрибировать голосовые сообщения в текст. Это нововведение решает проблему тех, кто предпочитает читать сообщения, а не слушать их. Транскрипция происходит непосредственно на устройстве, что обеспечивает конфиденциальность: никто, включая сам WhatsApp, не может получить доступ к содержимому сообщений.

На данный момент поддержка транскрипции доступна для Android на английском, португальском, испанском и русском языках. Пользователи iOS могут воспользоваться этой функцией на более широком спектре языков, включая французский, немецкий и японский. В версии iOS 17 добавлены еще несколько языков, таких как датский, финский и шведский.

Чтобы активировать эту функцию, пользователю нужно зайти в настройки приложения, выбрать раздел «Чаты» и включить опцию транскрипции. После этого достаточно долго нажать на голосовое сообщение и выбрать пункт «транскрибировать», чтобы получить текстовую версию.

Новая функция окажется особенно полезной в ситуациях, когда слушать голосовые сообщения сложно: в шумной обстановке или во время поездки. Возможность прочитать текстовую расшифровку позволяет пользователям оставаться на связи с друзьями и близкими, не отвлекаясь от своих дел.

WhatsApp планирует запустить эту функцию по всему миру в ближайшие недели, а также намерен расширить список поддерживаемых языков в будущем. Это нововведение делает общение более доступным и удобным, позволяя пользователям выбирать способ взаимодействия, который им подходит.