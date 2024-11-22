Киностудия «Базелевс» начинает выпуск комиксов, опираясь на свои будущие проекты. Новое направление обещает стать интересным дополнением к существующим форматам и привлечь внимание читателей.

Киностудия «Базелевс», известная своими успешными фильмами, такими как «Ночной дозор» и «Елки», анонсировала выход на рынок комиксов. Это решение стало результатом растущего интереса к графическим романам в России и стремления компании расширить свои горизонты. Новое подразделение получит название «БЗЗЗ Комиксы», а главные роли в его управлении займут опытные профессионалы. Главным редактором назначен Денис Лопатников, основатель магазина комиксов Takapulta, а арт-директором станет Валентин Поткин, который ранее работал с популярной студией Bubble.

В первой линейке комиксов будут четыре названия, каждое из которых связано с будущими проектами студии. Первым станет «Ходжа», который расскажет о приключениях Ходжи Насреддина и его верного Ишака. Этот комикс станет частью франшизы, включающей также анимационный фильм и видеоигру. Второй комикс под названием «Кырк-Кыз» погрузит читателей в историю о группе девушек-воинов, защищающих Шелковый путь от монгольских захватчиков. Кроме того, студия выпустит графический роман «Шурале», основанный на татарском фольклоре, и детский комикс «Чамп», о футбольном мяче, мечтающем о чемпионате мира.

Генеральный продюсер «Базелевса» Лала Рустамова объяснила, что комиксы позволяют создавать готовый продукт быстрее и дешевле, чем традиционные фильмы. Они также служат визуальной концепцией для будущих кинопроектов, что упрощает процесс принятия решений о запуске в производство.

Однако эксперты отмечают, что на рынке комиксов доминируют иностранные франшизы, и «Базелевсу» предстоит конкурировать с такими гигантами, как Marvel и DC. Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов считает, что текущие проекты студии трудно представить в формате комиксов, так как на рынке уже существуют успешные примеры, такие как «Майор Гром». Тем не менее, он отмечает, что рынок печатных комиксов в России растет, и выход «Базелевса» может ускорить развитие этого сегмента.