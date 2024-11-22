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Реконструкция М5 «Урал»: на Южном Урале возводят уникальную самую длинную эстакаду
В Ашинском районе Челябинской области стартовало строительство самой длинной эстакады на федеральной трассе М5 «Урал». Проект значительно улучшит транспортные условия и повысит безопасность движения в регионе.

На Южном Урале началось строительство впечатляющей эстакады, которая станет самой длинной в Челябинской области. Строительство проходит под городом Сим в Ашинском районе, где активные работы ведутся на федеральной трассе М5 «Урал». Этот проект не просто масштабный — он призван решить множество проблем, связанных с дорожным движением в этом живописном, но сложном для проезда районе.

Мостовое сооружение, длина которого превышает один километр, уже на стадии возведения опор, из которых 80% завершены. Высота каждой опоры достигает 46 метров, а общий вес металлоконструкций составит более 2113 тонн. Строители уверяют, что использование атмосферостойкой стали для пролетного строения обеспечит долговечность и надежность будущей эстакады. Процесс укрупнительной сборки металлоконструкций идет полным ходом, и первая надвижка запланирована на март 2025 года.

Реконструкция трассы М5 «Урал» включает три ключевых этапа. Первый — мост через реку Ук, затем километровая эстакада через реку Сим и, наконец, соединительная эстакада, которая свяжет федеральную трассу с городом. Это создаст новые транспортные коридоры и значительно упростит передвижение по региону.

Кроме того, дорожники активно занимаются буровзрывными работами, направленными на улучшение трассы. Специалисты пробурили около 13 000 скважин, чтобы уменьшить перепады высот, которые создают дополнительные трудности для водителей. Закладываемые в скважины эмульсионные вещества позволяют эффективно и безопасно проводить работы, что обеспечивает круглосуточное движение по трассе.

С завершением всех этапов реконструкции четырехполосная трасса значительно повысит пропускную способность и улучшит безопасность дорожного движения. В конце ноября планируется открыть новый участок автодороги, что станет важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры региона.

#транспорт #строительство #урал #челябинская область #эстакада
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