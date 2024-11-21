Mercedes-Benz намерен ежегодно уменьшать расходы на миллиарды евро в течение следующих нескольких лет. Это решение связано с заметным снижением операционной прибыли и продаж автомобилей.

Mercedes-Benz, известный своими роскошными автомобилями, сталкивается с серьезными финансовыми вызовами. Согласно информации, опубликованной в Handelsblatt, компания планирует сокращать свои расходы на миллиарды евро каждый год. Такой шаг станет частью стратегии, направленной на стабилизацию финансовых показателей в условиях снижения прибыли и продаж.

В третьем квартале операционная прибыль Mercedes-Benz составила 34,528 миллиарда евро, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль также показала резкое снижение, упав на 53,8% и составив 1,719 миллиарда евро. Эти цифры настораживают, особенно учитывая, что продажи высококлассных моделей, которые традиционно приносили основную прибыль, сократились на 12%.

Компания не раскрыла подробности о том, как именно планируется осуществить сокращение расходов. Вопросы о возможных увольнениях остались без ответа, что вызывает дополнительные опасения среди сотрудников и инвесторов. За первые три квартала Mercedes-Benz продал 1,4633 миллиона автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на небольшое снижение в третьем квартале, падение продаж моделей премиум-класса становится тревожным сигналом.

Ситуация требует от компании пересмотра стратегии и внедрения новых решений, чтобы вернуть утраченные позиции на рынке.