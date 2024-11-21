Apple объявила о впечатляющем достижении: приложение Shazam распознало более 100 миллиардов песен. Это количество эквивалентно тому, что каждый житель Земли идентифицировал 12 песен.

Apple поделилась интересной новостью, сообщив, что приложение Shazam достигло знакового рубежа — 100 миллиардов распознаваний песен. Это впечатляющее число означает, что каждый человек на планете, включая младенцев и стариков, в среднем идентифицировал 12 треков.

Shazam появился на свет в 2002 году в Великобритании. Изначально пользователи отправляли сообщения с кодом, чтобы получить информацию о песне. Представьте себе, как это выглядело: надо было набрать "2580" и поднести телефон к источнику музыки. Технологии изменились, и в 2008 году Shazam запустил свое приложение в Apple App Store, что сделало распознавание музыки доступным для миллионов.

С момента приобретения Shazam в 2018 году, Apple удалила рекламу из приложения, сосредоточившись на улучшении пользовательского опыта. Теперь пользователи могут наслаждаться чистым интерфейсом и мгновенным доступом к информации о треках. Самая распознаваемая песня, "Dance Monkey", собрала 45 миллионов идентификаций.

В этом году песня "Beautiful Things" от Бенсона Буна быстро завоевала популярность, став первой, достигшей 10 миллионов распознаваний всего за 178 дней. Если темп сохранится, ей потребуется 4800 лет, чтобы достичь 100 миллиардов идентификаций.

Shazam не только стал важным инструментом для меломанов, но и оказал значительное влияние на музыкальную индустрию, помогая артистам находить свою аудиторию. Статистика распознавания песен говорит о том, насколько важна музыка в нашей жизни и как технологии продолжают менять способ нашего взаимодействия с самыми разными сферами жизни.