Владимир Путин обсудил с Денисом Мантуровым стратегию по добыче редкоземельных металлов, подчеркнув их важность для экономики. Президент отметил необходимость улучшения управления месторождениями и привлечения инвестиций.

В условиях растущей потребности в редкоземельных металлах, Владимир Путин провел встречу с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Обсуждение сосредоточилось на необходимости активизации добычи этих стратегически важных ресурсов, что стало особенно актуально в свете недавних проблем, озвученных главой Якутии.

На встрече Путин подчеркнул, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современных технологиях и производстве. Глава государства сообщил о сообщениях от Айсена Николаева, который указал на неэффективное управление месторождениями в Якутии. Путин призвал к диалогу с владельцами месторождений, чтобы они либо инвестировали в развитие, либо наладили сотрудничество с государственными структурами.

Президент акцентировал внимание на том, что Россия обладает возможностями для самостоятельной работы с редкоземельными металлами. Он отметил, что известно, кто и где занимается их добычей, а также о существующих монополиях в этой сфере.

Денис Мантуров, в свою очередь, представил национальный проект «Новые материалы и химия», который включает в себя редкоземельные металлы и композиты. Цель проекта — восстановить 55 критически важных технологических цепочек, что должно привести к увеличению добавленной стоимости на 1 триллион рублей к 2030 году.

Важным моментом обсуждения стало сотрудничество с китайскими инвесторами, которые могут заняться проектированием фабрики для Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле. После утраты европейских партнеров и финансирования из-за санкций «Росатом» ведет переговоры с китайскими компаниями NFC и Pauerite. Аналитики считают, что такое сотрудничество оправдано, так как Китай является лидером в технологиях добычи редкоземельных и драгоценных металлов.