Автомобиль сохранил стиль и комфорт, но получил обновленную систему полного привода и современные функции.

Сегодня GAC официально представила новую пятиместную полноприводную версию Trumpchi GS8, которая привлекла внимание автолюбителей. С ценой в 172 800 юаней (2,38 млн руб.), этот полноразмерный кроссовер сочетает в себе стиль, комфорт и передовые технологии. Несмотря на обновления, внешний вид и интерьер остались верными оригиналу.

Под капотом у нового GS8 мощный 2.0T двигатель, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Эта комбинация обеспечивает отличные динамические характеристики, а максимальная мощность достигает 185 кВт, что позволяет автомобилю уверенно справляться с различными дорожными условиями. Новый полноприводный механизм от BorgWarner предлагает несколько режимов вождения, включая спорт, песок и снег.

Габариты автомобиля внушительные: длина составляет 4980 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1780 мм, а колесная база достигает 2920 мм. Это создает просторный салон, где комфортно разместятся все пассажиры. Интерьер автомобиля не оставляет равнодушным: 14,6-дюймовый центральный экран управления и 12,3-дюймовая ЖК-панель приборов создают высокотехнологичную атмосферу. Кожаное рулевое колесо и передние сиденья с вентиляцией и подогревом добавляют комфорт в поездках.

Новый GS8 оснащён передним и задним радаром, а также панорамным изображением на 360°. Интеллектуальный помощник вождения ADiGO Pilot включает адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о выходе из полосы и контроль слепых зон.

Расход топлива составляет 9,2 литра на 100 километров, что соответствует современным стандартам экономичности.