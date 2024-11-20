Оверклокер AKM вновь удивил мир, установив новый мировой рекорд частоты памяти DDR5 на уровне 12527 МГц. Этот впечатляющий результат стал возможен благодаря материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF и процессору Intel Core Ultra 9 285K.

В мире компьютерного железа оверклокинг всегда привлекал внимание энтузиастов. На днях оверклокер AKM снова стал звездой, установив новый мировой рекорд, достигнув невероятной частоты памяти DDR5 — 12527 МГц. Этот результат стал возможен благодаря сочетанию передового оборудования: материнская плата ASRock Z890 Taichi OCF, процессор Intel Core Ultra 9 285K и память V-COLOR Manta XFinity DDR5.

Материнская плата Z890 Taichi OCF выделяется среди конкурентов благодаря своему 10-слойному дизайну и технологии Memory OC Shield, которая минимизирует электромагнитные помехи. Эти особенности создают идеальные условия для разгона, позволяя пользователям достигать рекордных значений. ASRock позиционирует эту плату как инструмент для экстремальных оверклокеров, и результаты подтверждают это.

Процессоры Intel Core Ultra серии 200 открывают новые возможности для разгона. Они позволяют использовать более быструю память DDR5, что приводит к невероятным достижениям в производительности. Использование жидкого азота в процессе разгона стало обычной практикой для достижения таких высоких частот. Оверклокеры, как AKM, не боятся экспериментировать, и их усилия приносят плоды.

Крис Ли, вице-президент ASRock, отметил, что это достижение подчеркивает инновации компании и ее лидерство в сообществе оверклокеров. Он подчеркнул, что ASRock продолжит предоставлять высококачественные продукты, которые вдохновляют новое поколение энтузиастов ПК.

Роджер Чендлер из Intel также прокомментировал это событие, отметив, что сотрудничество с ASRock позволяет создавать уникальные решения для оверклокеров. Эти результаты демонстрируют, как новые технологии могут изменить представление о возможностях разгона.

Для получения дополнительной информации об этом новом мировом рекорде производительности посетите страницу HWBOT.