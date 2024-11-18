Компания Geely запускает предпродажу нового внедорожника Binyue L с ценой от 90 000 юаней (1242000 руб.). Ожидается, что модель поступит в продажу в этом месяце, предлагая покупателям современные технологии и стильный дизайн.





Geely Binyue L теперь доступен для предварительной продажи с ценой от 90 000 юаней (1242000 руб.). В линейке представлены две модели, стоимость которых варьируется от 90 000 до 97 000 юаней (1242000 – 1338500 руб.). Этот внедорожник оснащен эффективным 1,5-литровым турбированным двигателем, работающим в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, что обеспечивает отличную динамику.

Внешний вид Binyue L был значительно улучшен по сравнению с предыдущей моделью Binyue COOL. Автомобиль получил новую переднюю панель с широкой решеткой, что придает ему более агрессивный и современный вид. Боковая часть кузова украшена стильными многоспицевыми колесами, а на высококлассных моделях установлены яркие красные тормозные суппорты. Задняя часть сохраняет спортивный стиль благодаря четырем выхлопным патрубкам.

Что касается интерьера, Binyue L соответствует современным тенденциям. Он укомплектован 14,6-дюймовым центральным экраном с высокопроизводительным чипом E02 и поддерживает новейшую интеллектуальную автомобильную систему. Высококлассная версия «Xingyao Edition» предлагает дополнительные функции безопасности и комфорта, включая адаптивный круиз-контроль и панорамное изображение.

Под капотом Binyue L скрывается мощный 1,5-литровый двигатель с максимальной мощностью 133 кВт и крутящим моментом 290 Нм. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды, при этом расход топлива составляет 6,35 литра на 100 километров. Ожидается, что модель будет официально представлена в ноябре.