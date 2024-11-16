Ожидается, что пользователи увидят обновленную оболочку Android, однако стабильность вызывает опасения.

Samsung продолжает развивать свою операционную систему, и анонс бета-версии One UI 7 привлек внимание многих пользователей. Версия, основанная на Android 15, обещает значительные изменения, но, похоже, столкнется с рядом проблем. Надежный источник, известный как Ice Universe, предупреждает, что новая бета может оказаться более глючной, чем ожидалось.

Проблемы с анимацией, которые заметили даже на последних тестовых сборках, вызывают беспокойство. Разработчики компании сталкиваются с трудностями при внедрении обновленных анимаций. В отличие от предыдущих версий, которые сосредоточились на небольших улучшениях, One UI 7 предлагает полную переработку интерфейса. Обновленные уведомления, новые значки и измененные быстрые настройки — все это создает впечатляющую картину.

Бета-тестирование играет ключевую роль в выявлении и исправлении ошибок. Пользователи, желающие опробовать новшества, могут столкнуться с нестабильной работой системы. Однако именно такие тесты помогают команде Samsung собирать отзывы и вносить необходимые коррективы до выхода финальной версии. Ice Universe отмечает, что, несмотря на проблемы, компания может преодолеть эти трудности и улучшить свое программное обеспечение.

Первая публичная бета-версия One UI 7 может появиться уже на следующей неделе.