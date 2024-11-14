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В США представили мощную пусковую установку, способную запускать в 4 раза больше ракет, чем HIMARS
Lockheed Martin анонсировала новую мобильную пусковую установку, способную запускать в четыре раза больше ракет, чем HIMARS.

Lockheed Martin представила концепцию новой мобильной пусковой установки, которая кардинально меняет подход к артиллерийским системам. Эта установка может одновременно запускать до двух десятков 227-мм управляемых артиллерийских ракет, что в четыре раза превышает возможности системы HIMARS. Новинка предназначена для установки на 10-колесный грузовик, что обеспечивает ей высокую мобильность и оперативность.

На недавнем IV саммите по интеграции человека и машины, прошедшем в Техасе, Lockheed Martin продемонстрировала свою пусковую установку на базе грузовика MKR18 Logistics Vehicle System Replacement (LVSR). Этот грузовик, хотя и напоминает армейский M1075 Palletized Load System (PLS), обладает уникальными характеристиками, что позволяет ему эффективно выполнять задачи по доставке и запуску боеприпасов.

Представители компании уверяют, что новая система может быстро трансформироваться из транспортного средства в мощную пусковую платформу. Это означает, что в полевых условиях военные смогут быстро адаптироваться к меняющимся условиям боя, получая доступ к большому запасу ракет. Важно отметить, что эта установка поддерживает запуск как управляемых ракет GMLRS, так и баллистических ракет малой дальности, таких как PrSM и ATACMS.

Все эти боеприпасы поставляются в стандартизированных контейнерах, что упрощает процесс загрузки и запуска. Например, HIMARS может нести лишь один контейнер за раз, тогда как новая пусковая установка Lockheed Martin способна работать с несколькими контейнерами одновременно. Это значительно увеличивает огневую мощь и делает систему более эффективной в условиях современного боя.

Однако не все аспекты новой установки ясны. В частности, пока неизвестно, возможно ли использование других типов боеприпасов с этой системой. Разработка новых версий ракет PrSM продолжается, и в будущем они могут получить дополнительные возможности, такие как поражение движущихся целей на море. Это открывает новые перспективы для применения ракетных систем в различных сценариях.

Lockheed Martin также заявила, что новая пусковая установка может быть использована для запуска перехватчиков, что добавляет еще один уровень универсальности. Система PAC-3, уже проверенная в бою, может стать частью этого нового подхода, обеспечивая защиту от воздушных угроз.

Несмотря на все преимущества, стоит отметить, что новая установка требует значительных ресурсов для транспортировки. Грузовик LVSR, на котором она базируется, достаточно большой, что может ограничить ее развертывание в некоторых ситуациях, особенно в условиях ограниченного пространства. В отличие от HIMARS, который спроектирован для быстрой переброски, новая система может оказаться менее мобильной.

Тем не менее, Lockheed Martin уверена, что новая пусковая установка предложит военным уникальные возможности для ведения как наступательных, так и оборонительных операций. Система может быть интегрирована с существующими сетевыми технологиями, такими как армейская интегрированная система боевого управления (IBCS), что позволит ей взаимодействовать с современными радарами и другими датчиками на поле боя. Это создаст возможность для более эффективного использования ресурсов и повышения общей боеспособности войск.

Информация о новой пусковой установке поступила из издания The War Zone.

#артиллерия #himars #lockheed martin #пусковая установка
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