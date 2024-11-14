Xарактеристики его дисплея впечатляют. Устройство получит рекордное соотношение экрана к корпусу и мощный процессор Snapdragon 8 Elite, что обещает захватывающий опыт использования.

Nubia готовится к запуску своего нового флагмана Z70 Ultra, который появится на рынке 21 ноября. Эта модель обещает стать настоящим прорывом благодаря уникальным характеристикам дисплея. С экраном размером 6,85 дюйма и соотношением экрана к корпусу 95,3%, Z70 Ultra устанавливает новые стандарты для смартфонов. Для сравнения, Galaxy S24 Ultra от Samsung имеет соотношение около 88,5%. Это делает Z70 Ultra одним из лидеров в этой области.

Дисплей не только огромен, но и предлагает частоту обновления в 144 Гц. Такой параметр обеспечивает невероятно плавную анимацию, что особенно важно для геймеров и активных пользователей. Кроме того, пиковой яркости в 2000 нит достаточно, чтобы обеспечить отличную видимость даже под ярким солнечным светом. Для примера, недавно выпущенный iQOO 13 достигает 1800 нит, что ставит Z70 Ultra на первое место по этому показателю.

Интересно, что Nubia также представила технологию подэкранной фронтальной камеры. Эта камера, находясь под дисплеем, сохраняет четкость изображений благодаря специальному алгоритму AI 7.0. Плотность пикселей составляет 430 PPI, что гарантирует высокое качество фотографий. Узкая черная рамка толщиной всего 1,25 мм усиливает эффект полного погружения в контент.

Однако это не единственное, что делает Z70 Ultra выдающимся. Nubia представила Nebula AIOS, свою новую операционную систему на базе искусственного интеллекта. Эта система включает функции, такие как голосовое бронирование билетов и управление выражением лица для фотографий. Все эти новшества направлены на улучшение взаимодействия с пользователем и оптимизацию его опыта.

Основная камера на 35 мегапикселей и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,2-кратным зумом обеспечат невероятные результаты. Ожидается, что эти камеры позволят делать яркие и детализированные снимки, что станет значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями.

Под капотом Z70 Ultra разместится процессор Snapdragon 8 Elite. Этот чип обеспечивает до 45% большей производительности по сравнению с предшественниками и на 44% более энергоэффективен. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться длительным временем работы устройства, даже при активном использовании дисплея с высокой яркостью и частотой обновления.

С такими характеристиками Nubia Z70 Ultra может стать настоящим хитом среди флагманских смартфонов, предлагая пользователям не только мощную начинку, но и передовые технологии в области дисплеев и фотосъемки.