С 1 февраля 2025 года в России начнется эксперимент по маркировке автомобильных запчастей. Эта мера направлена на борьбу с контрафактной продукцией и защиту прав потребителей.

В условиях растущего рынка подделок и контрафактных товаров правительство России решило предпринять серьезные шаги для защиты автопроизводителей и потребителей. С 1 февраля 2025 года начнется эксперимент по маркировке отдельных видов автомобильных запчастей. Эта инициатива, предложенная Минпромторгом, направлена на борьбу с незаконным оборотом и фальсификацией продукции.

Проект постановления правительства уже опубликован на портале нормативных актов. В рамках эксперимента маркировке подлежат фильтры, стекла, свечи зажигания и лобовые стекла. Однако тормозные колодки, которые чаще всего встречаются в качестве контрафактной продукции, не вошли в этот список. Это вызывает вопросы: как бороться с подделками, если не охватывать самые уязвимые позиции на рынке?

Цели эксперимента заключаются в апробации механизмов идентификации автозапчастей и противодействии незаконному ввозу и производству. В пояснительной записке четко указано, что проект разработан в соответствии с инициативой российских производителей. Они стремятся защитить свой рынок от фальсификатов, которые подрывают доверие к качеству и безопасности автомобилей.

Комитет Совета Федерации по экономической политике ранее отметил рост контрафакта на рынке моторных масел и запчастей. В марте члены комитета предложили меры по маркировке, которые были учтены Минпромторгом. С 1 июля 2023 года уже стартовал эксперимент по маркировке моторных масел. Теперь настало время и для автозапчастей.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство вместе с бизнесом выявляет категории товаров с высокой долей нелегального оборота. По его словам, если эта доля достигает 25-30%, то маркировка становится необходимой. В настоящее время система цифровой маркировки охватывает 24 товарные группы, включая продукты, лекарства и обувь.

Действительно, есть эксперты, которые высказывают опасения. Генеральный директор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко считает, что инициатива может оказаться неэффективной. По его мнению, многие автомобили в России производятся в недружественных странах, и стоимость запчастей возросла из-за сложностей с их ввозом. Он отмечает, что контрафактная продукция часто стоит в полтора раза дешевле оригинала, и потребители могут легко ошибиться, полагая, что покупают качественные детали.

Автоэксперт Игорь Моржаретто также подчеркивает серьезную проблему контрафакта. Он утверждает, что по некоторым позициям доля подделок достигает 50%. Особенно это касается тормозных систем и технических жидкостей. Если не принять меры, контрафакт может затопить рынок, оставив потребителей без качественных запчастей.

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", считает, что эксперимент имеет смысл. Он надеется, что его результаты приведут к обязательной маркировке запчастей. Однако он также предостерегает, что большинство запчастей в России поступает через серые схемы, и это может затруднить контроль за их качеством.

Почему же маркировка касается именно свечей, фильтров и стекол? Ответ прост: в России существуют заводы, производящие эти товары. Но как быть с запчастями, которые не производятся в стране? Например, молдинги для автомобилей Volkswagen, которые часто требуют замены после легких аварий. Вопрос остается открытым, и многие ждут, как ситуация будет развиваться в будущем.