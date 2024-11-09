8 ноября на рынок вышел новый гибридный минивэн SAIC. Этот автомобиль сочетает стиль, комфорт и передовые технологии, что делает его отличным выбором для семейных поездок.

На автомобильном рынке очередная премьера — компания SAIC представила гибридный минивэн Roewe iMax8 DMH. Этот автомобиль, доступный в трех комплектациях, привлекает внимание не только своим элегантным дизайном, но и характеристиками. Минивэн стоит от 199 900 до 249 900 юаней, что соответствует 2717440 – 3397150 руб.

Запас хода этого автомобиля по стандарту CLTC достигает 1536 км, а чисто электрический режим позволяет проехать 135 км. Расход топлива составляет всего 4,71 л на 100 км, что делает его экономичным выбором для ежедневных поездок. Внешний вид iMax8 DMH сохраняет узнаваемые черты бензинового и электрического вариантов, включая характерную трапециевидную решетку.

Внутри Roewe iMax8 DMH удивляет современными технологиями. Здесь установлены 12,3-дюймовая ЖК-панель и 12,8-дюймовый центральный экран с операционной системой AliOS, поддерживающей голосовые команды и обновления по воздуху. Дизайн салона обеспечивает комфорт для всех пассажиров: семиместная компоновка 2+2+3 позволяет легко перемещаться, а сиденья второго ряда можно регулировать на 360 мм.

Гибридная система DMH включает 1.5T двигатель и электродвигатель, которые обеспечивают мощность до 236 л.с. и крутящий момент 390 Нм. Быстрая зарядка аккумулятора позволяет пополнить его с 30% до 80% менее чем за полчаса. Roewe iMax8 DMH не просто минивэн, а полноценный семейный автомобиль, готовый к любым приключениям.