Астрономы создали трехмерную карту локального горячего пузыря, окружающего Солнечную систему. В этом исследовании они обнаружили межзвездный туннель, который соединяет наш пузырь с соседними областями космоса.

Ученые представили новую трехмерную карту локального горячего пузыря (LHB), который окружает нашу Солнечную систему. Этот пузырь, состоящий из горячего газа и рентгеновского излучения, стал предметом изучения благодаря данным, собранным рентгеновским телескопом eROSITA. Ученые не только выявили температурные градиенты внутри LHB, но и обнаружили уникальный межзвездный туннель, который может соединять наш пузырь с соседними областями космоса.

Астрономы проанализировали данные, полученные с помощью телескопа eROSITA, который был запущен в 2019 году. Он стал первым рентгеновским телескопом, наблюдающим за Вселенной из-за пределов геокороны Земли. Это позволило избежать влияния солнечного излучения на результаты наблюдений. В ходе исследования команда разделила полушарие Млечного Пути на 2000 регионов и проанализировала рентгеновское излучение в этих областях.

Исследователи обнаружили, что температура в LHB варьируется, образуя как горячие, так и холодные участки. Это открытие подтверждает, что массивные звезды, взрывающиеся в сверхновых, могли влиять на температуру и структуру пузыря. В результате этих взрывов пузырь нагревается, что приводит к его расширению и образованию новых каналов газа.

Одним из наиболее интересных открытий стало наличие межзвездного туннеля, который ведет к созвездию Центавра. Этот туннель, по всей видимости, образовался под воздействием мощных звездных ветров и извержений молодых звезд. Он связывает наш локальный пузырь с соседним сверхпузырем, создавая уникальную сеть каналов в межзвездной среде.

Команда ученых отметила, что концепция локального горячего пузыря известна уже несколько десятилетий, но новые данные предоставили более четкое представление о его структуре. Ранее существовали сомнения относительно источников рентгеновского излучения, и eROSITA помог разрешить эти вопросы. Полученные данные показали, что в нашем окружении отсутствует значительное количество межзвездной пыли, что также указывает на существование горячего газа, испускающего мягкое рентгеновское излучение.

Не менее важным моментом стало создание трехмерной интерактивной модели космического окружения Солнечной системы. Ученые включили в нее данные о сверхновых, пыли и других обломках, что позволяет лучше понять динамику и эволюцию LHB. В этой модели также фигурирует туннель Большого Пса, который, как предполагается, соединяет LHB с другими областями космоса.

Исследование показало, что Солнце, вероятно, вошло в локальный горячий пузырь всего несколько миллионов лет назад. Это относительно короткий срок по сравнению с возрастом Солнца в 4,6 миллиарда лет. Ученые предполагают, что Солнце занимает центральное положение в LHB, что может быть случайностью, но также указывает на сложные взаимодействия между звездами и газом в нашей галактике.

У вас есть возможность изучить 3D-модель, созданную командой ученых, здесь.