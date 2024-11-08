Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые о секретах выживания тихоходок в экстремальных условиях космоса и под воздействием радиации
Тихоходки, известные своей удивительной устойчивостью, могут выживать в условиях космоса и под воздействием радиации. Новое исследование китайских ученых выявило механизмы, которые помогают этим крошечным существам справляться с экстремальными стрессами.

Тихоходки, эти крошечные существа, напоминающие мармеладных мишек с восемью ногами, продолжают удивлять ученых своими способностями. Эти микроскопические животные могут выживать в условиях, которые многие другие формы жизни не выдержали бы. Они легко переносят высокие уровни радиации, экстремальные температуры и даже вакуум космоса. Их стойкость привлекает внимание исследователей, которые стремятся понять, как именно они адаптируются к таким жестоким условиям.

Недавние исследования, проведенные китайскими учеными, открывают новые горизонты в понимании этих удивительных животных. Команда идентифицировала новый вид тихоходок, названный Hypsibius henanensis, который был обнаружен в провинции Хэнань. Эти тихоходки подверглись воздействию радиации, которая в десятки раз превышает смертельные дозы для человека. Результаты показали, что более 2800 генов активировались в ответ на радиацию, включая те, что отвечают за восстановление ДНК и иммунные реакции.

Один из наиболее интересных генов, DODA1, стал особенно активным. Этот ген помогает тихоходкам производить антиоксидантные пигменты, известные как беталаины. Эти вещества способны нейтрализовать вредные химические соединения, возникающие под воздействием радиации. Ученые провели эксперименты, добавляя беталаины к человеческим клеткам, и обнаружили, что обработанные клетки лучше справлялись с радиацией. Это открытие может иметь множество применений, от защиты астронавтов до исследований рака.

Тихоходки стали объектом внимания благодаря своим выдающимся способностям. В 2007 году они стали первыми животными, пережившими открытый космос. Российская космическая миссия отправила 3000 тихоходок на орбиту, и 68% из них выжили, вернувшись к нормальной жизни. Эти результаты вдохновили ученых на дальнейшие исследования, включая эксперименты на Международной космической станции.

Научные исследования показывают, что тихоходки могут быстро приостанавливать свой метаболизм, теряя большую часть воды и уменьшаясь до половины своего размера. Это состояние, известное как криптобиоз, позволяет им выживать в неблагоприятных условиях. После возвращения из космоса они восстанавливают свою активность всего за полчаса после гидратации.

Интересно, что тихоходки могут вырабатывать большое количество антиоксидантов, что помогает им справляться с вредными воздействиями радиации. Ученые полагают, что эволюционные механизмы, которые обеспечивают их выживание на Земле, также могут защищать их в условиях космоса.

Ученые продолжают выяснять, какие «трюки» используют тихоходки для выживания в космосе, и как их потомство адаптируется к новым условиям.

#космос #выживание #радиация #тихоходки
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск: Starship уменьшит стоимость доставки грузов в космос на 10 000% по сравнению с Saturn V
SpaceX объявила, что следующий запуск Starship состоится 18 ноября
Гравитация Земли способна вызвать подземные толчки и оползни на Апофисе в 2029 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно о масштабной операции армии РФ с участием Су-57 и уничтожением ПВО ВСУ
17
Ученые выяснили, что частицы микропластика в воздухе способствуют образованию новых облаков
+
Разрастающаяся популяция скорпионов в Бразилии представляет угрозу для жизни населения
1
M4 Ultra может оказаться мощнее видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090
11
Жена пользователя Reddit выбросила его ПК в окно, но ему бесплатно собрали новый
8
На авиационной выставке в Китае концерн "Алмаз-Антей" представил ЗРК "Викинг"
2
Red Magic 10 Ultra прошёл тестирование на Geekbench, показав результат лучше, чем у Apple M2
1
Новые крылатые ракеты компании MBDA смогут обезвредить самые мощные системы ПВО в мире
+
SpaceX попросила поставщиков Starlink покинуть Тайвань на фоне напряженности с Китаем
1
Apple анонсировала новую функцию «Battery Intelligence» в обновлении iOS 18.2 beta 2
1
На Таганрогском заводе построили первый в России реактор для производства высокооктанового бензина
+
Red Banner-16FE: Китай представил глубоко усовершенствованный ЗРК «Бук»
+
Pixel 9 Pro XL от компании Google вошел в топ-10 самых продаваемых телефонов премиум-класса
+
В открытый доступ попали персональные данные 90 % взрослого населения России
4
Spectator: Бывший член команды Зеленского допустил отказ от территорий из-за президентства Трампа
+
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
5
РФ накопила 500 дальнобойных ракет "Оникс" для ударов по энергетической инфраструктуре Украины
2
Стартовали мировые продажи PS5 Pro — в России консоль доступна по цене от 84 000 рублей
+
Эксперт Дандыкин назвал сброшенную на ВСУ ФАБ-3000 мощнейшей бомбой-планером
+
Основатель TSMC в 2013 году собирался предложить основателю NVIDIA должность главы своей компании
1

Популярные статьи

Как я решил проблему с падением сигнала от роутера, и почему это самый простой и дешёвый способ
24
Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (2 часть)
4
Тест типичного "пацанского" ПК из 2001 года на базе Intel Celeron 1200MHz и GeForce2 MX400 64Mb
28
"Simulakros", "Gedonia 2": очень краткий обзор бета-версий игр
+
AMD Ryzen 7 9800X3D - почему это успех
91
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
28
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Почти идеальная игровая сборка на AMD для постоянного читателя Overclockers.ru до 150 000 рублей
68
Ryzen 7 5700X3D vs Core i5-14400F – почему процессоры Intel сегодня не подходят для игровых сборок
8
Самые ожидаемые игры 2025 года (часть 2)
7

Сейчас обсуждают

PanzerK
14:08
Четверть века слушаю эти байки про "Linux на декстопе", а воз и ныне там )))
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
linux4ever
14:08
Нет.
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
Red Chimbacket
14:08
Ну раз ты нейтрален, то Чувак зайди к афтору в историю его опусов, и ознакомся Чувак с предметом наезда. А потом будешь следователя с Лубянки Чувак строить. А еще научись вчитываться в текст, а не чер...
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
linux4ever
14:06
N4020 не поддерживается интелом 2 года, ВНЕЗАПНО, синие кинули своих хомячков через 3 года после релиза процессора. Текущая поддержка это обычные бекпорты для поддержания присутствия поддержки видеока...
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
VladTag
14:04
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив, i зайди до каси, отримай 5 гривень.
Разрастающаяся популяция скорпионов в Бразилии представляет угрозу для жизни населения
Юрий Константинов
14:03
Mesa делает компания Valve...
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
Сергей Киселёв
14:03
Чел, запад каждые полгода выделяют украине миллиарды долларов, о чем ты говоришь?
Разрастающаяся популяция скорпионов в Бразилии представляет угрозу для жизни населения
Red Chimbacket
14:03
вот мы и узнали любимый сценарий использования...
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
Всеволод Шевченко
14:02
Это не ответ. Я нейтрален и вижу так: один чувак говорит, что на определенных "дровах" идут артефакты. А другой чувак это не опровергает, а лишь заливается соловьем.
Почему у Linux нет будущего в настольном сегменте, пока разработкой занимаются некомпетентные люди
VladTag
14:02
Артемка (он же Трусикер, он же СриСука), повторяю последовательность твоих действий:
Разрастающаяся популяция скорпионов в Бразилии представляет угрозу для жизни населения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем