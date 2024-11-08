Тихоходки, известные своей удивительной устойчивостью, могут выживать в условиях космоса и под воздействием радиации. Новое исследование китайских ученых выявило механизмы, которые помогают этим крошечным существам справляться с экстремальными стрессами.

Тихоходки, эти крошечные существа, напоминающие мармеладных мишек с восемью ногами, продолжают удивлять ученых своими способностями. Эти микроскопические животные могут выживать в условиях, которые многие другие формы жизни не выдержали бы. Они легко переносят высокие уровни радиации, экстремальные температуры и даже вакуум космоса. Их стойкость привлекает внимание исследователей, которые стремятся понять, как именно они адаптируются к таким жестоким условиям.

Недавние исследования, проведенные китайскими учеными, открывают новые горизонты в понимании этих удивительных животных. Команда идентифицировала новый вид тихоходок, названный Hypsibius henanensis, который был обнаружен в провинции Хэнань. Эти тихоходки подверглись воздействию радиации, которая в десятки раз превышает смертельные дозы для человека. Результаты показали, что более 2800 генов активировались в ответ на радиацию, включая те, что отвечают за восстановление ДНК и иммунные реакции.

Один из наиболее интересных генов, DODA1, стал особенно активным. Этот ген помогает тихоходкам производить антиоксидантные пигменты, известные как беталаины. Эти вещества способны нейтрализовать вредные химические соединения, возникающие под воздействием радиации. Ученые провели эксперименты, добавляя беталаины к человеческим клеткам, и обнаружили, что обработанные клетки лучше справлялись с радиацией. Это открытие может иметь множество применений, от защиты астронавтов до исследований рака.

Тихоходки стали объектом внимания благодаря своим выдающимся способностям. В 2007 году они стали первыми животными, пережившими открытый космос. Российская космическая миссия отправила 3000 тихоходок на орбиту, и 68% из них выжили, вернувшись к нормальной жизни. Эти результаты вдохновили ученых на дальнейшие исследования, включая эксперименты на Международной космической станции.

Научные исследования показывают, что тихоходки могут быстро приостанавливать свой метаболизм, теряя большую часть воды и уменьшаясь до половины своего размера. Это состояние, известное как криптобиоз, позволяет им выживать в неблагоприятных условиях. После возвращения из космоса они восстанавливают свою активность всего за полчаса после гидратации.

Интересно, что тихоходки могут вырабатывать большое количество антиоксидантов, что помогает им справляться с вредными воздействиями радиации. Ученые полагают, что эволюционные механизмы, которые обеспечивают их выживание на Земле, также могут защищать их в условиях космоса.

Ученые продолжают выяснять, какие «трюки» используют тихоходки для выживания в космосе, и как их потомство адаптируется к новым условиям.