Артист Академического хора Московского метрополитена, отправившись на СВО, стал инициатором создания музыкального ансамбля. Вместе с сослуживцем они пишут песни, отражающие их переживания и опыт на войне.

На фоне военных действий, где каждый день наполнен вызовами, музыка становится важным средством поддержки для солдат. Один из артистов хора метро, известный теперь как Маэстро, решил внести свой вклад в моральный дух российских бойцов, организовав музыкальный ансамбль в зоне СВО.

Маэстро, ранее выступавший в хоре, стал добровольцем и вместе с сослуживцем, известным как Абакан, создал ансамбль в 70-й дивизии "Херсонский шторм". Они использовали свои музыкальные навыки для создания нового репертуара, который сочетает в себе как классические произведения, так и оригинальные песни, вдохновленные их опытом на фронте.

Первое выступление ансамбля прошло в подземном госпитале для раненых солдат. Их исполнение стало настоящим праздником для бойцов, и многие из них просили повторить выступление.

Посмотреть видео выступления можно здесь.

Музыканты хотели, чтобы их творчество стало более известным. Они надеются, что однажды смогут выступить в Кремле и исполнить свои песни перед широкой аудиторией.