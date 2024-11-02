На фоне военных действий, где каждый день наполнен вызовами, музыка становится важным средством поддержки для солдат. Один из артистов хора метро, известный теперь как Маэстро, решил внести свой вклад в моральный дух российских бойцов, организовав музыкальный ансамбль в зоне СВО.
Маэстро, ранее выступавший в хоре, стал добровольцем и вместе с сослуживцем, известным как Абакан, создал ансамбль в 70-й дивизии "Херсонский шторм". Они использовали свои музыкальные навыки для создания нового репертуара, который сочетает в себе как классические произведения, так и оригинальные песни, вдохновленные их опытом на фронте.
Первое выступление ансамбля прошло в подземном госпитале для раненых солдат. Их исполнение стало настоящим праздником для бойцов, и многие из них просили повторить выступление.
Посмотреть видео выступления можно здесь.
Музыканты хотели, чтобы их творчество стало более известным. Они надеются, что однажды смогут выступить в Кремле и исполнить свои песни перед широкой аудиторией.