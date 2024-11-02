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PoZiTiv4iK
AiMation выпустила созданный ИИ полнометражный мультфильм с рекордно низким бюджетом
Студия AiMation выпустила мультфильм «Там, где растут роботы», созданный с использованием нейросетей.

Современные технологии продолжают трансформировать мир развлечений, и студия AiMation продемонстрировала это на практике. Сотрудники студии выпустили полнометражный мультфильм, который стал результатом инновационного подхода к созданию анимации.

На YouTube выложен анимационный фильм «Там, где растут роботы», созданный студией AiMation. Этот проект удивляет тем, что его разработка обошлась всего в $8000, что в разы меньше, чем обычно требуется для создания полнометражной анимации. В традиционном производстве одна минута мультфильма стоит от $10 000 до $20 000, а крупные студии могут задействовать сотни специалистов. Например, бюджет «Истории игрушек 4» составил около $200 миллионов.

Фильм создан с использованием нейросетей Adobe Firefly и Stable Diffusion. Авторы отмечают, что стиль анимации больше подходит для роботов, чем для людей. Хотя озвучивание персонажей выполнили люди, в будущем они не исключают возможность использования нейросетей для этой задачи, что позволит снизить затраты.


Примечательно, что в начале года на Amazon Prime с помощью генеративной нейросети был создан анимированный фильм «DreadClub: Vampire's Verdict».

#нейросети #мультфильм #анимация #aimation
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