Samsung Electronics приняла решение закрыть производственные мощности для чипов на 4 нм, 5 нм и 7 нм из-за падения спроса. Это решение обостряет финансовые проблемы компании и ставит под угрозу её позиции на рынке полупроводников.

Компания Samsung Electronics, один из ведущих игроков на рынке полупроводников, столкнулась с серьезными трудностями. В условиях резкого снижения спроса компания решила сократить операции на своих литейных заводах, закрыв производственные линии для чипов, использующих 4 нм, 5 нм и 7 нм технологии. Это решение не стало неожиданностью, учитывая значительные финансовые потери, которые составили десятки миллиардов вон в третьем квартале текущего года.

Согласно информации от отраслевых источников, Samsung уже закрыла более 30% своих производственных мощностей на заводе в Пхёнтхэке и намерена увеличить этот показатель почти до 50% к концу года. Такие меры вызваны не только внутренними проблемами, но и общими тенденциями в индустрии. Крупные технологические компании, такие как Nvidia и AMD, не размещают достаточное количество заказов, что приводит к дефициту в 1 триллион вон (примерно $724 миллиона) за последний квартал.

В условиях экономической нестабильности и ужесточения экспортных правил США, многие китайские компании, не имеющие собственных производственных мощностей, также сокращают заказы. Это создает дополнительные сложности для Samsung, которая пытается оптимизировать расходы, включая затраты на электроэнергию, и вместо того, чтобы поддерживать оборудование в рабочем состоянии, предпочитает его отключение.

Эксперты предупреждают, что такие шаги могут негативно сказаться на конкурентоспособности Samsung на рынке полупроводников. В то время как компания перераспределяет ресурсы в более прибыльное подразделение памяти, её литейный бизнес рискует отстать от конкурентов, таких как TSMC. Профессор Ли Чон Хван из Университета Санмён отметил, что данный разрыв может затруднить Samsung восстановление позиций, когда рыночные условия улучшатся.

Кроме того, на фоне этих проблем в литейном производстве Samsung начинает отказываться от своих внутренних чипов Exynos в пользу процессоров Snapdragon от Qualcomm. По слухам, новая серия Galaxy S25 может использовать Dimensity 9400 вместо Exynos 2500. Этот шаг подчеркивает, что Samsung испытывает трудности с удовлетворением ожиданий по производительности и прибыльности, что приводит к растущей зависимости от внешних поставщиков.