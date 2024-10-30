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Астрономы нашли нейтронную звезду, вращающуюся с рекордной скоростью 716 раз в секунду
Ученые обнаружили нейтронную звезду, вращающуюся с невероятной скоростью 716 раз в секунду - это делает ее одной из самых быстро вращающихся звезд в известной Вселенной.

Недавнее исследование, проведенное командой ученых из Национального космического института при Датском техническом университете (DTU Space), привело к захватывающему открытию: астрономы наблюдали нейтронную звезду, вращающуюся с поразительной скоростью 716 оборотов в секунду. Этот объект, часть системы 4U 1820-30, расположенной в созвездии Стрельца, стал одним из самых ярких примеров экстремальных явлений во Вселенной.

Нейтронные звезды, образующиеся после взрывов массивных звезд, представляют собой уникальные космические тела. Они обладают невероятной плотностью: всего 12 километров в диаметре, но в 1,4 раза тяжелее нашего Солнца. Расстояние до этой звезды составляет 26 000 световых лет, что делает её наблюдение настоящим космическим путешествием во времени. Свет от этой звезды покинул её поверхность 26 000 лет назад, прежде чем достигнуть Земли.

Система 4U 1820-30 включает в себя белого карлика, который совершает полный оборот вокруг нейтронной звезды всего за 11 минут. Это делает систему одной из самых быстро вращающихся, известных астрономам. Когда нейтронная звезда оттягивает материал от своей звезды-компаньона, на её поверхности накапливается вещество, что приводит к мощным термоядерным взрывам. Эти взрывы могут ослепить, становясь в 100 000 раз ярче Солнца, и высвобождают колоссальное количество энергии.

Астрономы использовали рентгеновский телескоп NASA NICER, установив его на Международной космической станции. С помощью этого инструмента они наблюдали за колебаниями, которые указывают на скорость вращения нейтронной звезды. Эти колебания, зафиксированные в период с 2017 по 2021 год, подтвердили, что звезда вращается с рекордной частотой. Если будущие исследования подтвердят эти данные, 4U 1820-30 займет особое место в астрономической истории.

Изучая такие экстремальные явления, ученые надеются глубже понять процессы, происходящие в двойных звездных системах и их роль в образовании элементов во Вселенной. Открытие нейтронной звезды с такой высокой скоростью вращения не только расширяет наши знания о космосе, но и вдохновляет на дальнейшие исследования, которые могут привести к новым удивительным находкам.

#космос #астрономия #открытие #нейтронные звезды
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