Горнорудная компания «Солонеченское» готовится к разработке Солонеченского сурьмяного месторождения в Забайкалье. Проект потребует инвестиций в 1,7 миллиарда рублей и обеспечит значительный выпуск сурьмяного концентрата.

В Забайкалье начинается активная разработка крупного месторождения сурьмы. Компания «Солонеченское» планирует создать современное предприятие, которое будет не только добывать руду, но и производить сурьмяный концентрат.

Солонеченское сурьмяное месторождение, расположенное в пределах территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье», содержит 3,5% мировых запасов сурьмы и 18% российских. Генеральный директор компании Василий Новиков заявил, что проект включает в себя не только добычу, но и обширные геологоразведочные работы. Эти исследования помогут оценить запасы и уточнить параметры будущей разработки.

Предприятие планирует выпускать более 9 тысяч тонн сурьмяного концентрата ежегодно, что обеспечит высокий уровень производительности. Инвестиции в размере 1,7 миллиарда рублей пойдут на строительство обогатительной фабрики, карьерных объектов и необходимой инфраструктуры. Рабочие смогут жить в специально построенном поселке, что создаст комфортные условия для трудовой деятельности.

К 2027 году «Солонеченское» намерено ввести в эксплуатацию новое производство. Сурьма находит применение в различных отраслях, включая электронику и химию. Разработка этого месторождения откроет новые возможности для местной экономики и укрепит позиции России на мировом рынке сурьмы. В условиях растущего спроса на этот металл проект «Солонеченское» выглядит особенно актуально.