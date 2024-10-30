Российские дроны-камикадзе "Князь Вандал" успешно атаковали колонну украинской бронетехники под Суджей.

Современные технологии в военных действиях продолжают удивлять своей эффективностью. Российские дроны-камикадзе "Князь Вандал" вновь показали свои возможности, нанеся удар по колонне украинской техники.

Дроны "Князь Вандал Новгородский" нанесли удар по колонне бронетехники Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области. Военкоры "Русской весны" сообщили о произошедшем, добавив, что удар был запечатлен на видео, размещенном в Telegram-канале ZOG 2.0. В публикации говорится: "Продолжаем уверенно сокращать количество ВСУ на российской территории. Погода нам в этом помогает. Техника ВСУ вязнет, а пехота не успевает окапываться."

По информации Telegram-канала Военкоры "Русской весны", для атаки использовались новые дроны в сочетании с действиями спецназа. В предыдущие дни "Князь Вандал" также атаковал другие цели, включая бронеавтомобили и даже прототип американской системы для борьбы с беспилотниками. Эти дроны появились в зоне боевых действий в августе и используют оптоволоконный кабель вместо радиоканала, что обеспечивает надежную связь и высокую скорость передачи данных.

Отличительной чертой видео с камер дронов стало высокое качество съемки, позволяющее фиксировать события практически до момента удара. "Князь Вандал" был разработан научно-производственным центром "Ушкуйник". Генеральный директор центра Алексей Чадаев сообщал, что на счету дрона множество пораженных целей, включая танки, бронемашины и артиллерийские установки. При этом стоимость "Князя Вандала" сопоставима с традиционными FPV-дронами, что делает его доступным и эффективным средством ведения боевых действий.

Посмотреть два видео про уничтожение колонны ВСУ можно здесь в t.me.