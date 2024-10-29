Сумма требований российских телеканалов к Google возросла до рекордных ₽2 ундециллионов из-за блокировки их аккаунтов на YouTube. Суд обязал компанию восстановить доступ, а неустойка продолжает расти ежедневно.

Ситуация вокруг судебных разбирательств между российскими телеканалами и Google достигла нового уровня. В результате недовольства блокировкой аккаунтов на YouTube, сумма требований медиа-компаний возросла до колоссальных ₽2 ундециллионов. Этот термин, обозначающий единицу с 36 нулями, стал символом напряженности в отношениях между российскими СМИ и американским гигантом.

На недавнем судебном заседании, состоявшемся 28 октября, судья, комментируя дело, отметил, что речь идет о "много-много нулях", намекая на масштаб требований. Суд ранее постановил, что Google должна восстановить доступ к аккаунтам, которые были заблокированы, и если это не произойдет в течение девяти месяцев, компания будет вынуждена выплачивать штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения. Эта сумма удваивается каждую неделю, что создает серьезное финансовое давление на корпорацию.

В числе пострадавших телеканалов числятся такие известные как «Первый канал», «Звезда» и НТВ. Эти медиа-ресурсы не единожды обращались в суд, начиная с 2020 года, когда YouTube заблокировал аккаунты ряда российских СМИ под предлогом нарушения санкционных правил. Первым шагом в этой правовой борьбе стал иск телеканала «Царьград», который стал инициатором целой серии судебных разбирательств.

Ситуация усугубилась после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году, когда YouTube заблокировал множество аккаунтов российских государственных каналов. В ответ на эти действия Федеральная антимонопольная служба России признала Google нарушившей закон о защите конкуренции, что привело к наложению штрафа в размере 4 миллиарда рублей.

К тому же, в июне 2022 года российское юрлицо Google — ООО «Гугл» — подало заявление о банкротстве, ссылаясь на долги, превышающие 19 миллиардов рублей. В этом контексте требования телеканалов становятся еще более актуальными, ведь они продолжают накапливаться, а сами медиа-ресурсы активно ищут возможности взыскания долгов через международные суды.

В ответ на эти действия Google подала иски против российских телеканалов в США и Великобритании, стремясь ограничить их возможности инициировать разбирательства за пределами России.