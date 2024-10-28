Apple готовит к выпуску новое устройство, которое станет промежуточным вариантом между iPad и HomePod. Ожидается, что гаджет будет иметь квадратный экран и станет центром управления для умного дома.

Аналитик Марк Гурман сообщил, что Apple активно работает над новым устройством, которое получит название «умный домашний экран». Это устройство должно стать чем-то новым и напоминать дизайн, который компания представила 22 года назад. Гурман отметил, что размер нового устройства может оказаться меньше ожидаемого, что может удивить пользователей.

По его информации, квадратный дисплей нового устройства будет примерно в два раза больше, чем экран одного iPhone, и будет расположен на наклонной основе. Такой дизайн обеспечит удобный угол для взаимодействия с пользователями. Внешний вид устройства будет напоминать iMac G4, выпущенный в 2002 году, с круглым основанием.

iMac G4 выпущен в 2002 году

Кроме того, новое устройство будет оснащено встроенными динамиками, что сделает его аналогом HomePod, но с добавлением сенсорного экрана. Это позволит пользователям не только слушать музыку, но и взаимодействовать с интерфейсом устройства.

Ожидается, что новое устройство будет работать на обновленной операционной системе, которая будет включать функции, знакомые пользователям iPad, такие как FaceTime, Notes и Calendar. Apple планирует, что это устройство станет центральным элементом для управления другими устройствами умного дома, обеспечивая удобный доступ ко всем необходимым функциям.

Запуск нового устройства запланирован на следующий год, и компания также рассматривает возможность выпуска более крупной и дорогой версии с большим экраном, который будет управляться роботизированной рукой. Предполагается, что это расширит функциональность устройства и сделает его более универсальным в использовании.