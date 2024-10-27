Колумбия объявила о планах инвестировать 40 миллиардов долларов для перехода на возобновляемые источники энергии. Страна стремится прекратить новую добычу нефти и газа, чтобы защитить климат и сохранить биоразнообразие.

Колумбия вступила на путь больших изменений, объявив о намерении инвестировать 40 миллиардов долларов в переход на возобновляемые источники энергии. Эта инициатива возникла на фоне угрожающего истощения запасов нефти, которые, по оценкам экспертов, иссякнут всего через семь лет. Вместо того чтобы расширять добычу ископаемого топлива, страна решила сосредоточиться на устойчивом развитии и защите климата. Но эти амбициозные цели обойдутся в миллиарды долларов, которых у страны нет.

Два года назад Колумбия приостановила разработку новых нефтяных и газовых месторождений, что стало важным шагом к энергетической независимости. Нефть и уголь составляют более половины экспорта страны, и отказ от них потребует значительных усилий и ресурсов. Чтобы компенсировать финансовые потери, правительство рассчитывает на поддержку со стороны развитых стран и многосторонних банков развития.

Сусана Мухамад, министр окружающей среды и президент текущей Конференции ООН по биологическому разнообразию, активно продвигает экологически чистые решения. Она подчеркивает необходимость электрификации транспорта и развития устойчивого туризма как ключевых направлений для будущего страны. Колумбия, обладая одним из самых богатых биоразнообразий в мире, стремится сохранить его, внедряя проекты, которые соответствуют международным стандартам.

На Конференции COP16 страна представила амбициозные цели, включая сокращение выбросов парниковых газов на 51% к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Колумбия также подписала Договор о нераспространении ископаемого топлива.