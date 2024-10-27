Слухи о Nintendo Switch 2 становятся все громче. Компания подтвердила, что анонс консоли следующего поколения произойдет в текущем финансовом году.

По сообщениям PH Brazil, известного источника утечек, Nintendo может анонсировать свою новую консоль Switch 2 уже на этой неделе. Инсайдер не стал вдаваться в детали, но предполагает, что событие может произойти 28 или 29 октября, что создает интригу среди поклонников.

Nintendo долгое время сохраняла молчание относительно Switch 2. Компания лишь подтвердила, что анонс консоли следующего поколения произойдет в текущем финансовом году. В то же время, в сети появилось множество слухов, касающихся дизайна и характеристик нового устройства. Например, некоторые утечки намекали на улучшенные графические возможности и новые функции управления, что вызывает интерес у геймеров.

Согласно информации от PH Brazil, Nintendo проведет конференцию для инвесторов 5 ноября. В условиях, когда у компании нет значительных новостей для представления, инсайдеры предполагают, что анонс Switch 2 станет отличным способом привлечь внимание и поднять интерес к будущим продуктам. Это создает предпосылки для того, чтобы анонс состоялся именно на этой неделе.

Дополнительный интерес вызывает и изменение имени известного инсайдера Pyoro на платформе X. Пользователи заметили, что новое имя и обновленный баннер могут намекать на скорый анонс Nintendo Switch 2. Однако стоит помнить, что подобные изменения могут означать и что-то совершенно иное, поэтому следует воспринимать эти сведения с осторожностью.

Стоит отметить, что PH Brazil не предоставил конкретных источников информации.