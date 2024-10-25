Исследование метеорита S2, столкнувшегося с Землей 3,3 миллиарда лет назад, раскрывает его положительное влияние на раннюю жизнь. Удар вызвал цунами, которое обогатило океан элементами, способствовавшими бурному росту одноклеточных организмов.

Ученые обнаружили, что столкновение с массивным метеоритом S2, произошедшее около 3,3 миллиарда лет назад, могло оказать положительное влияние на жизнь на Земле. Этот метеорит, в 200 раз превышающий размеры астероида, уничтожившего динозавров, упал на планету в период, когда существовала лишь простая одноклеточная жизнь. Удар произошел у берегов Кейп-Кода (полуостров в США) и вызвал катастрофические последствия, включая мощное цунами, которое разрушило морское дно и смыло прибрежные районы.

Исследования, проведенные под руководством геолога Нади Драбон из Гарварда, показали, что последствия этого удара могли привести к взрыву популяции бактерий и архей. Команда ученых извлекла образцы горных пород в Южной Африке и проанализировала их химический состав, чтобы восстановить события того времени. Удар S2 вызвал выброс огромного количества обломков в атмосферу, создавая плотный слой пыли, который блокировал солнечный свет и препятствовал фотосинтезу.

Тем не менее, одноклеточные организмы смогли выжить и адаптироваться к новым условиям. Ученые предполагают, что избыток железа и фосфора, вымытых в результате удара, стал источником питания для бактерий. Эти условия создали благоприятную среду для роста популяций организмов, которые питались этими элементами. Исследователи также отметили, что резкие скачки численности определенных штаммов одноклеточной жизни произошли благодаря тому, что железо было выброшено из глубин океана и принесено в более мелкие воды.

Это открытие стало восьмым по счету в регионе, где проводились исследования, и стало возможным благодаря усердной работе команды, исследовавшей осадочные слои, сохранившие следы древних катастрофических событий. Ученые намерены продолжать свои исследования, чтобы лучше понять, как такие столкновения формировали жизнь на нашей планете и какие другие катастрофы могли повлиять на ее развитие.