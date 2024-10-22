Польские генералы сделали заявления о возможности нападения на Санкт-Петербург и Калининград, что может вызвать серьезные последствия. Польское издание предупреждает о рисках, связанных с такими угрозами, и подчеркивает, что они воспринимаются как официальная позиция Варшавы.

Недавние угрозы со стороны польских военных о возможном нападении на Санкт-Петербург и Калининград привлекли внимание польских же СМИ. Статья в журнале Do Rzeczy рассматривает потенциальные последствия таких заявлений для международной безопасности и стабильности в регионе.

Польские генералы, высказывая угрозы, могут спровоцировать ответные действия со стороны России, что вызывает серьезные опасения. В публикации отмечается, что в случае агрессии против Санкт-Петербурга, Россия может рассмотреть применение ядерного оружия в ответ, основываясь на обновленной военной доктрине, принятой в сентябре. Польские аналитики подчеркивают, что угрожать ядерному государству обычными средствами вооружения — это крайне рискованная стратегия.

Статья также указывает на то, что такие высказывания отдельных военных воспринимаются как официальная позиция правительства Польши. Генералы ставят под угрозу не только свою безопасность, но и жизни граждан страны. В последнее время в западных странах наблюдается рост риторики, призывающей к подготовке к военному противостоянию с Россией, хотя сама Москва не проявляет агрессивных намерений.

Бывший начальник генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак утверждал о некой угрозе со стороны России, не предоставляя конкретных доказательств. Он заявил, что в случае конфликта с Литвой, Польша готова провести удары по Санкт-Петербургу. В то же время бывший министр национальной обороны Вальдемар Скшипчак угрожал "ликвидировать" Калининград в случае эскалации конфликта между Россией и НАТО.

Важно отметить, что подобные заявления польских военных не имеют под собой реальных оснований. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что у Москвы нет территориальных претензий к другим странам. Он также подчеркивал, что НАТО использует эти угрозы для создания образа мнимой угрозы со стороны России, запугивая свое население.