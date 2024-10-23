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Motorola Edge 60 Ultra: что ждать от нового флагмана компании
Motorola готовит к выпуску новый флагманский смартфон Edge 60 Ultra, который обещает впечатляющие характеристики. Ожидаемые обновления касаются дизайна, камеры и производительности, что делает его одним из самых ожидаемых устройств следующего года.

С выходом Motorola Edge 50 Ultra компания задала высокую планку для своих флагманов, и теперь все внимание приковано к следующему устройству в линейке — Edge 60 Ultra. Этот смартфон может предложить ряд значительных улучшений, основанных на текущих трендах и отзывах пользователей.

Дизайн новой модели продолжит традиции серии Edge, известной своим стильным внешним видом. Edge 50 Ultra уже удивил пользователей необычными материалами, такими как дерево и веганская кожа, и ожидается, что Edge 60 Ultra предложит еще больше вариантов отделки. Дисплей также останется на высоком уровне: 6,7-дюймовый OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, вероятно, будет улучшен за счет более прочного Gorilla Glass Victus 2 и увеличенной яркости.

Камера нового флагмана, скорее всего, сохранит конфигурацию из четырех объективов, включая 50 МП основную, 50 МП сверхширокоугольную и 64 МП телеобъектив. Однако Motorola может улучшить сенсоры и программное обеспечение, предлагая такие функции, как улучшенный ночной режим и стабилизация при съемке. Важно отметить, что качество видео в Edge 50 Ultra оставляло желать лучшего, и Edge 60 Ultra должен сосредоточиться на этом аспекте, возможно, с улучшенной стабилизацией и более высоким разрешением.

Производительность Edge 60 Ultra, вероятно, обеспечит более мощный процессор, возможно, Snapdragon 8 Gen 3 или его преемник. Ожидается, что объем оперативной памяти составит 12 ГБ, с возможностью увеличения до 16 ГБ для версии с 1 ТБ хранилища. Использование LPDDR5X и UFS 4.0 гарантирует быструю работу устройства.

Что касается программного обеспечения, Edge 60 Ultra, вероятно, выйдет с Android 15 и улучшениями от Motorola. Ожидается, что компания продлит поддержку обновлений до пяти лет, что соответствует современным требованиям пользователей.

Аккумулятор может получить увеличение емкости до 5500 мАч, что обеспечит более продолжительное время работы. Edge 50 Ultra уже предлагает быструю зарядку, и Edge 60 Ultra, скорее всего, сохранит эти характеристики, возможно, с дополнительными оптимизациями для повышения эффективности.

С точки зрения сроков выхода, Motorola придерживается апрельского графика. Ожидается, что анонс Edge 60 Ultra состоится в апреле 2025 года, а стартовая цена, вероятно, будет аналогична предыдущей модели.

Motorola Edge 60 Ultra готовится занять достойное место среди флагманов, продолжая традиции компании в дизайне и производительности. Улучшения в видео и программном обеспечении должны укрепить позиции Motorola в премиальном сегменте смартфонов.

#смартфоны #технологии #motorola #новинки #edge 60 ultra
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