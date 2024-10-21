Министерство юстиции РФ предложило изменить закон, позволяя госорганам скрывать часть информации в условиях военного положения. Это решение направлено на защиту безопасности и стабильности работы властей в сложной обстановке.

Министерство юстиции России выступило с инициативой, способной изменить подход к доступу к информации в условиях военного положения. Ведомство подготовило поправки к конституционному закону «О военном положении», которые позволят органам власти различных уровней, включая прокуратуру и следственные органы, ограничивать доступ к информации о своей деятельности.

Предложение возникло на фоне наблюдений за проблемами, возникающими при обеспечении безопасности госорганов в условиях военных конфликтов. С момента введения военного положения 19 октября 2022 года в ряде регионов, таких как Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, власти обязаны публиковать информацию о своей деятельности. Однако работа этих органов часто сталкивается с угрозами.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивают, что необходимость внесения изменений обусловлена рисками, связанными с дестабилизацией ситуации на территориях, где действуют военные меры. В случае одобрения поправок, Верховный суд, Генеральная прокуратура и другие ключевые государственные структуры также получат право ограничивать доступ к информации.

Специалисты отмечают, что подобные меры могут вызвать опасения среди граждан, так как они могут повлиять на прозрачность действий властей в критические моменты. Однако сторонники инициативы утверждают, что это позволит обеспечить большую безопасность для сотрудников госорганов и минимизировать риски, связанные с их деятельностью.

Обсуждение законопроекта уже началось, и правительственная комиссия одобрила его для дальнейшего рассмотрения.