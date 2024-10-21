Владивосток запускает амбициозный проект легкого метро, который должен начать реализовываться в 2025 году. Город планирует построить 18 станций, что значительно улучшит транспортную ситуацию и свяжет ключевые районы.

Во Владивостоке разрабатывают проект легкого метро, который обещает изменить транспортную картину города. В планах администрации создание 18 остановочных пунктов, которые свяжут различные районы и значительно облегчат передвижение по городу. Проектирование начнется в 2025 году, и жители уже с нетерпением ждут подробностей.

Легкое метро, по сути, представляет собой городскую электричку, которая сможет вместить до 900 пассажиров. Это не просто еще один вид транспорта, а настоящая альтернатива пробкам, которые давно стали головной болью для горожан. На карте уже обозначены участки под будущие станции, и работы будут проводиться в четыре этапа до 2030 года.

Среди запланированных станций значатся такие, как Владивосток, Тихая, Первая речка и Луговая. Проект также включает реновацию существующих трамвайных линий, что позволит создать единый транспортный узел. Рабочая группа администрации провела обследование железнодорожных путей, чтобы определить возможные маршруты для новой электрички.

Однако не все жители города уверены в успешности проекта. В комментариях к анонсу многие выражают сомнения о том, как легкое метро будет функционировать в условиях гористого рельефа Владивостока. Некоторые фантазируют о воздушных канатных дорогах или старых железнодорожных путях, вместо того чтобы понять, как именно будет организовано движение.

Кроме того, горожане обеспокоены тем, что проект не учитывает связь с пригородом, такими как Седанка и «Чайка». Местные жители ждут более четких разъяснений от властей, чтобы понять, как новый транспорт повлияет на их жизнь.

Проект легкого метро впервые представили на Восточном экономическом форуме в 2023 году, и он стал частью мастер-плана развития Владивостока. Ожидается, что окончательное проектирование начнется после весны 2025 года, и город с нетерпением ждет реализации этой важной инициативы.